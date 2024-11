AZ benoemt vertrokken algemeen directeur Robert Eenhoorn tot Lid van Verdienste

Tegenover het verlies van de halve finale van de Conference League stond wel het winnen van de UEFA Youth League in datzelfde jaar. Het trainingscomplex op Sportpark Kalverhoek werd in 2016 ingenomen en in 2019 stortte het dak in van het stadion. AZ week toen tijdelijk uit naar het stadion van ADO Den Haag.

"AZ is financieel een kerngezonde club en er is een solide buffer opgebouwd, waardoor de continuït meer dan ooit verzekerd is. De club is Robert dankbaar voor zijn inbreng, visie en tomeloze inzet. Wij wensen Robert het beste toe en hopen hem nog vaak in Alkmaar te mogen begroeten", schrijft AZ in een statement.