Stephanie schrijft boek over NSB-historie van familie: "Confronterend dat ik hiervan afstam"

Ze deed vijf jaar lang onderzoek en bundelde de informatie in een boek met de titel 'Het verraad van de Jordaan'. Ook heeft ze nu een podcast met gelijknamige titel uitgebracht. Het kwam allemaal vrij toevallig tot stand, geeft ze toe. "Vijfenhalf jaar geleden googelde ik een overgrootvader van mij, want ik was helemaal geïnspireerd voor een stamboom", legt ze uit. "Toen kwam ik op een krantenartikel waarin hij werd genoemd als mogelijke verrader van Anne Frank."

Familie Frank

Een historicus zocht uit dat het onwaarschijnlijk is dat haar overgrootvader achter het verraad van de familie Frank zat. In de jaren van onderzoek besloot ze, hoe pijnlijk ook, wel het Anne Frank huis te bezoeken. "Dit is echt wel dé plek van de Tweede Wereldoorlog", geeft Biesheuvel aan. "Voor Nederland, voor de hele wereld misschien wel. Als je hier loopt loop je door de geschiedenis van verraad heen van Nederlanders. En daar hoort mijn familie nu dus ook bij."