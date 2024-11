Politie stuit op enorme vondst illegaal vuurwerk: "Moet er niet aan denken dat dit ontploft"

Dat deelt wijkagent Arjen Schut op Facebook. "Je moet er niet aan denken dat dit ontploft." De 614 cobra's staan gelijk aan 43 kilo. De woordvoerder van de politie is ook erg blij dat het illegale vuurwerk in beslag is genomen. "43 kilo is echt veel", zegt ze. "Daar kun je veel schade mee aanrichten."

De politie kwam de partij illegaal vuurwerk op het spoor door een melding via Meld Misdaad Anoniem. Mede daarom maken zij niet meer details, zoals een straatnaam of buurt, bekend. "We kunnen wel zeggen dat tips geven via Meld Misdaad Anoniem echt nagelopen worden en helpen."