De Week van West-Friesland: Peter (67) overleeft ontvoering en 'Burrie' Van Zuijlen vertrekt

Na zes jaar stopt Eduard van Zuijlen als burgemeester van Enkhuizen. Het liefst was hij doorgegaan, maar de naweeën van kanker zorgen ervoor dat afgelopen vrijdag zijn laatste werkdag was in de West-Friese stad. "De bedrijfsarts zei tegen mij: 'Wat doe je jezelf aan?'. Toen moest ik huilen en wist ik dat ik moest stoppen", vertelt hij als NH hem spreekt in zijn bijna lege kantoor. Lees hieronder zijn afscheidsinterview bij de regionale omroep.