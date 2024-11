Arrestatieteam valt IJmuidense woning binnen in 'rustige' buurt: "Gebeurt hier steeds vaker wat"

"Iemand meldde te zijn bedreigd met een vuurwapen", laat een woordvoerder van de politie weten. "Omdat vuurwapens levensgevaarlijk zijn, is het procedure om een arrestatieteam die kant op te sturen." In de woning werden het vuurwapen en de verdachte niet gevonden. De politie heeft dus ook niemand aangehouden.

De woordvoerder laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. Het is daarom op dit moment niet duidelijk of ook aangifte van bedreiging is gedaan.

