Henk Veerman ziet FC Volendam veerkracht tonen: "Dit zegt een hele hoop"

"Ik had de hele wedstrijd het idee dat een doelpunt ging vallen", gaat Kruys verder. "We hebben in de eerste helft ook een paar kansen gehad. We creëerden alsnog te weinig gezien de kwaliteiten die we in huis hebben. Maar dat lag ook aan de tegenstander en het veld, wat ook niet top was vandaag."

Ondanks het gelijkspel blijft FC Volendam op de tweede plaatst staan in de eerste divisie. De volgende wedstrijd voor Rick Kruys en zijn team is op vrijdag 6 december. Dan komt provinciegenoot Jong AZ op bezoek in het vissersdorp. Aftrap is om 20.00 uur. Ook dit duel is live te volgen via NH Radio.