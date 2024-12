Stadsmusea uit de hele wereld ontmoeten elkaar in Amsterdam

Collecting the city

Het Amsterdam Museum beschikt over een indrukwekkende collectie die in de loop van eeuwen is opgebouwd. "We combineren die met nieuwe werken van hedendaagse makers, die daarop een reflectie geven," legt Gonca Yalçıner uit, manager educatie & participatie bij het museum. "Maar we doen veel meer dan alleen kunst en collectie tentoonstellen."

Het museum werkt actief samen met diverse gemeenschappen en netwerken in de stad. Een belangrijk initiatief hierin is Collecting the City, waarbij het museum samen met bewoners de verhalen van Amsterdam verzamelt. Deze verhalen worden op verschillende manieren zichtbaar gemaakt in het museum.

Een goed voorbeeld hiervan is Ongekend Zeedijk, een samenwerking met de bewoners van de Zeedijk. "We beginnen altijd op de plek waar het verhaal zich afspeelt, of bij de mensen die het verhaal vertellen," legt Yalçıner uit. Samen met de bewoners worden persoonlijke verhalen gedeeld en gecombineerd met de geschiedenis van de buurt.

Eerst wordt het resultaat gepresenteerd in een tentoonstelling op locatie. Later krijgt het project een plek in het museum, zoals bij Ongekend Zeedijk. Hiermee brengt het museum niet alleen kunst, maar ook de ziel van de stad dichterbij.