Oôs Joôs vecht voor hogere Top 2000-notering: ‘Binnen een minuut een bloemkool op’

Vorig jaar zette de band ook al een campagne op poten om Bloemkôle in de eindejaarslijst van de Top 2000 te krijgen. Tot ieders verbazing eindigde het liedje op plek 805. Dit succes werd groots gevierd met een optreden in het plaatselijke café De Ridder. Toen het zover was, zong de hele zaal Bloemkôle uit volle borst mee. "Dat was echt krankzinnig", blikt hij nogmaals terug.

Of het liedje ook dit jaar hoge ogen gaat gooien, is nog even afwachten. "Als dat lukt, eet ik binnen één minuut een bloemkool op. Of iedereen daar op zit te wachten, weet ik niet, maar we gaan het toch doen."

Stemmen kan tot en met vrijdag 6 december 16.00 uur. De uitzending van de Top 2000 begint op 24 december om 23.00 uur.

Kijk hieronder hoe 'Bloemkôle' vorig jaar vanuit het carillon in Enkhuizen klonk, als onderdeel van de campagne die Oôs Joôs opzette: