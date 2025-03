Mysterieus voorwerp aangespoeld in Zandvoort: bom, vliegtuigwiel of iets anders?

Voor wie boven op de boulevard blijft staan, blijft het gissen wat het zwarte ding is dat beneden in het zand ligt. Maar voor strandgangers is het al snel duidelijk: het gevaarte is licht en daardoor makkelijk te verplaatsen. Met een beetje wind waait de rubberen boei richting IJmuiden. Wandelaars en mensen die hun hond uitlaten hebben plezier met de boei.

Bom uit de Tweede Wereldoorlog

''We dachten gister dat het een bom was uit de Tweede Wereldoorlog'', zegt een man uit Zandvoort met een knipoog, ''maar al snel bleek het een boei te zijn.'' Een oudere vrouw staat minutenlang naar het gevaarte te staren, zonder het aan te raken. ''Wat het is? Ik heb geen idee. Een boei zegt u? Ja, dat is op zich wel logisch.''

Eigenaar

De gemeente Zandvoort laat weten dat de reuzenboei niet het enige is dat de wind woensdagavond op het strand heeft neergelegd. Er zijn ook (lege) olievaten aangetroffen. Die heeft Spaarnelanden al verwijderd. Voor het verwijderen van de boei, heeft het bedrijf meer tijd en groter materieel nodig.

Vervolgens gaat de gemeente op zoek naar de eigenaar. Als die niet wordt gevonden, wordt de rubberen boei duurzaam vernietigd, zo laat een woordvoerder weten. Of de boei is losgeslagen uit de zeebodem of van een schip is gevallen, is niet bekend.