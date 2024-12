Als de nacht je grootste vijand is: Jelmer maakt podcast over zijn slaapprobleem

Van wietdruppels tot zwaartedekens en speciale lampen - Jelmer heeft alles al geprobeerd om beter te slapen. Maar niets werkte. "Ik was echt de wanhoop nabij", vertelt hij. "En het werkte gewoon nog steeds niet."

Al zijn hele volwassen leven slaapt Jelmer periodes slecht. Erg slecht. "Eigenlijk bijna niet", legt hij uit. "Dan ben ik gewoon zeven uur lang naar het plafond aan het staren." Een duidelijke aanleiding is er niet. In de vijfdelige podcast Jelmer Wil Slapen neemt hij de luisteraar mee op zijn zoektocht naar uitleg, antwoorden en oplossingen.

Angst voor de nacht

In de eerste aflevering maakt Jelmer kennis met neuro- en somnoloog Raymond Vogels in de Ruysdael Slaapkliniek in Amsterdam. De luisteraar volgt de intake waarin de oorzaak, aard en ernst van zijn slaapproblemen worden onderzocht.

Verder vertelt hij openhartig over zijn 'angst voor de nacht'. "Want je gedachten 's nachts zijn heel anders dan overdag", legt Jelmer uit. "In de nacht is je relativeringsvermogen helemaal weg. Hele donkere gedachtes kruipen dan mijn hoofd in."

Met een thuistest onderzoekt Jelmer zijn hersenactiviteit en slaappatronen. Hieruit blijkt dat hij soms wel tien keer per nacht wakker wordt. "Ik ben dus niet gek, dacht ik toen", aldus Jelmer. "Nu staat het zwart-op-wit en kunnen we aan de slag."

Heeft het gewerkt?

De serie gaat verder met onderwerpen als wat slapen precies is, de uitdagingen van slaapmedicatie en hoe gedragstherapie kan helpen om een betere nachtrust te vinden. Onderweg spreekt Jelmer met lotgenoten en experts, zoals een verslavingsdeskundige en een slaapoefentherapeut, die hem waardevolle inzichten en praktische oefeningen bieden.