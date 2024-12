Historische trap Oud IJmuiden maakt plaats voor nieuwbouw: "Een stukje ziel verdwijnt"

De historische trap die al decennia de Koningin Wilhelminakade met de Stationsstraat in IJmuiden verbindt, zal binnenkort verdwijnen. Daarmee verdwijnt ook een stukje erfgoed van Oud IJmuiden, tot groot verdriet van lokale gidsen Louis ’t Hart en Chiel Twisk. "Dit is een stukje ziel van Oud IJmuiden", leggen ze uit aan NH. "De visserslui vonden via de trap de kortste weg naar het café."