Schagense (43) ontkent dat ze haar dochters ontvoerde: "Moest even rust hebben"

De advocaat van Omar de B. (62) – geen familie van Elske de B. – noemt de zaak "een schrijnend verhaal waar alleen maar verliezers zijn." Omar, die ervan wordt verdacht Elske te hebben geholpen tijdens haar verdwijning, raakte in de coronapandemie bevriend met haar via de groepering 'Wakker Schagen'.

Hoewel hij bevestigt dat hij haar naar haar schuiladres in Friesland had gebracht, ontkent hij daar slechte bedoelingen bij te hebben gehad. "Ik werd midden in de nacht, om half twee, door haar gebeld dat ze op een parkeerplaats stond met de kinderen en hulp nodig had. Een vrouw in nood help je, die laat je niet staan." Hij zegt zich van geen kwaad bewust te zijn geweest.

OM denkt dat rol medeplichtige groter is dan hij laat zien

Dat er aanwijzingen zijn dat Omar vooraf van het plan op de hoogte was, dat hij tijdens de verdwijning de vader en de politie aan zijn deur had gehad en ze niets vertelde en dat hij via sociale media hintte op verder vervoer naar het buitenland maken dat de officier van justitie hem ervan verdenken dat zijn rol groter is dan hij nu vertelt. Ook werden de meisjes gevonden nadat de politie hem had gevolgd naar het adres in Friesland.

Bovendien heeft hij het niet op met de vader van de kinderen (die hij een narcist noemt) en vindt hij dat Elske al jaren aan het kortste eind trekt als het gaat om de opvoeding van haar dochters. Zo zou er sprake zijn van een vechtscheiding en wilde zij de kinderen graag thuisonderwijs geven, maar besloot de rechter anders. Ook verloor ze het ouderlijk gezag.

Elske vertrekt voortijdig

De officier van justitie wil dat Elske de B., die leeft van giften en een zwervend bestaan leidt, een halfjaar de cel in gaat, met aftrek van het voorarrest. Daarnaast mag ze vijf jaar lang niet in Schagen komen en krijgt ze een contactverbod met haar kinderen. Overtreding van die voorwaarden zou telkens twee weken gevangenisstraf opleveren. Voor Omar de B., die haar zou hebben geholpen, eist het OM een werkstraf. Zijn advocaat pleit voor vrijspraak.

Elske verliet de zitting voortijdig om een plechtigheid in Schagen bij te wonen, zegt ze. De rechter besloot de zaak toch voort te zetten. Uitspraak volgt over twee weken.