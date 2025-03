Omstreden plan voor 1.250 woningen in Haarlems Reinaldapark nog geen stap verder

Toch zien veel partijen de plannen niet zitten. Joris Krouwels van D66 was fel in het debat over het haalbaarheidsonderzoek. "Dit gaan we niet doen. D66 wil eerst de impact afwachten van alle ontwikkelingen die daar al zijn of nog komen. Denk aan de nieuwbouw op het Prinses Beatrixplein, het afschalen van de Prins Bernhardlaan en je hebt de verslaafdenopvang van Domus Plus dicht in de buurt. Zo bouwen we geen betaalbare woningen, maar luchtkastelen."

Woningnood breekt wet

Moussa Aynan van oppositiepartij Jouw Haarlem is normaliter in de raad een van de felste critici van de PvdA. Zijn partij schaarde zich juist wel achter het voorstel. "Mijn complimenten aan de heer Wiedemeijer. We hebben constructief samengewerkt. We hebben een wooncrisis. Nood breekt wet, zeker woningnood. Wachtlijsten van tien jaar zijn helaas geen uitzondering in Haarlem. Doe dus onderzoek naar de haalbaarheid van dit plan!"

De plannen voor de nieuwe As van Oost liggen voorlopig dus in de koelkast. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 19 december.