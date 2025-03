Rechtszaak gruwelijke 'kloostermoord' Heiloo op herhaling, verdachte tekent beroep aan

"Mijn cliënt heeft hoger beroep aangetekend", bevestigt advocaat Brian de Pree aan NH. "Emad A. houdt het op een uit de hand gelopen ruzie en is het daarom niet eens met de opgelegde straf. Hij heeft het niet opzettelijk gedaan."

De rechtbank stelde vast dat Emad A. de moord op zijn ex-collega Elias Assad (38) nauwgezet had voorbereid. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) had de verdachte hiervoor specifiek een mes, bijl en zaag aangeschaft. Hoewel Emad A. verklaarde dat deze spullen bedoeld waren voor het aanleggen van een douche, achtte het OM die uitleg ongeloofwaardig en eiste 24 jaar gevangenisstraf.

OM wel tevreden met vonnis

Elias werd op 11 april 2023 als vermist opgegeven nadat hij voor het laatst in Amsterdam was gezien. Ruim een week later werd zijn lichaam gevonden. Het stoffelijk overschot was in stukken gesneden, waarvan delen in de auto van de verdachte en bij een klooster in Duitsland werden aangetroffen.

De moord vond plaats in een woning naast het terrein van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, waar de verdachte tijdelijk verbleef. Dit huisje, eigendom van het bisdom in Haarlem, wordt gebruikt als een plek waar mensen 'even op adem kunnen komen'.

"Wij gaan niet in appel", laat een woordvoerder van het OM weten. "Wij waren tevreden met het vonnis, maar zijn straks natuurlijk procespartij bij het hof." Het is nog niet bekend wanneer het gerechtshof zich over het hoger beroep zal buigen.