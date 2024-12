Van Bloemendaal tot Oekraïne: Hans blust al vijftig jaar branden

"De fascinatie voor de brandweer begon al toen ik vier jaar was. Bij de buren van mijn oma was brand en toen zag ik de brandweer aan het werk", vertelt Hans. "Ik begon daarna alles van de brandweer te verzamelen."

Brandweerpost Aerdenhout

Jaren later volgt hij een technische opleiding. Maar de drang om 'bij de brandweer te gaan' blijft. In 1974 wordt hij als jonge twintiger vrijwilliger bij brandweerkorps Bloemendaal. Op de post in Aerdenhout. Daar rukken ze vooral uit voor branden en ongelukken in Zandvoort en Heemstede. Soms in Overveen en Bloemendaal. "In Aerdenhout gebeurde zelden iets", vertelt Hans.

"Mijn achtergrond als elektromonteur kwam goed van pas. Want voordat je het weet, knip je in een auto en springt er ineens een airbag los. En bij een brand in een meterkast wist ik wat je wel en niet moest doen."

