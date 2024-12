Beeldhouwer Jans van Baarsen neemt afscheid met atelieruitverkoop

Ootje, de Visserman en de Bap: de Volendamse Dijk kan haast niet meer zonder de beroemde beelden van Jans van Baarsen. Ze is er nog steeds trots op en blikt terug op haar carrière, want binnenkort verlaat ze haar atelier in Katwoude. "Ik ben mijn leven lang al op een creatieve zoektocht. Dit is eruit ontschoten."