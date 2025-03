Treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht hele dag gehinderd door kapotte bovenleiding

De bovenleiding ging rond 06.00 uur kapot, op dat moment reed er een trein. Het is niet duidelijk of de bovenleiding door de trein kapot is gegaan. Dat is volgens ProRail lastig te achterhalen. De trein heeft wel beschadigingen opgelopen. Er zaten 40 reizigers in de trein op dat moment, zij zijn daarna uit de trein gehaald.

Volgens ProRail is de schade 'fors'. Zo'n stuk van 600 meter aan bovenleiding is stuk. Er wordt nu bekeken hoe de bovenleiding kan worden hersteld. De hoop is dat de bovenleiding vandaag wordt hersteld en dat morgen de dienstregeling tussen de twee steden weer loopt zoals normaal.

Er rijden nog wel treinen tussen Amsterdam en Utrecht, maar er vallen er ook heel wat uit. Zo valt de helft van de ritten van het komende uur uit. De NS raadt reizigers aan om kort voor vertrek de reisplanner te gebruiken.