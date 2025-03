Verdachte (16) uit Purmerend aangehouden voor steekpartij in trein naar Hoorn

Rond 21.00 uur gisteravond kreeg de politie een melding van een incident in de trein van Purmerend naar Hoorn. Eén slachtoffer zou hierbij gewond zijn geraakt door een steekwapen. Bij het treinstation in Hoorn kon het minderjarige slachtoffer zelf uitstappen. Daarna is hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.