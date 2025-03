Ontslag brandweervrijwilliger Loosdrecht ‘krankzinnig’ volgens brandweervereniging

Het recente ontslag van één van de vrijwilligers is volgens de vereniging opnieuw een dieptepunt. "Er is altijd weer wat", zegt Dokter. "De lijst is lang en onaangenaam. Of het nu gaat om snellere voertuigen, het aantal tankautospuiten of de verdeling van het uitrukgebied."

‘Hiërarchische aanpak werkt niet’

De vereniging ziet de organisatiestructuur van de Veiligheidsregio als oorzaak. "Het is de meest top-down georganiseerde Veiligheidsregio in Nederland. Dat staat altijd op gespannen voet met vrijwilligers." Gesprekken in het verleden tussen de vereniging en de leiding hebben volgens hem niets veranderd. "Ze kiezen hun eigen koers en dat leidt tot dit soort situaties."