Tuinen liggen na storm Conall vol bladeren, maar laat die hark vooral in de schuur staan

Hollanders zijn over het algemeen verzot op aangeharkte tuinen. Losse bladeren en takken passen niet in dat beeld, dus moet het weg. Volgens Postma is het winterklaar maken van de tuin pas goed als de winter klaar is. Postma: "Echt niet doen. Veel dieren, zoals bijvoorbeeld galwespen, rupsen en aaltjes verschuilen zich in die bladermassa's. Het dient als schuilplaats."

De boswachter stelt dat het niet aanharken van de tuin ook goed is voor de tuin. Bladeren beschermen planten namelijk tegen de vorst. Daarnaast zijn bladeren compost die gratis en voor niets uit de lucht komt vallen.

Minder netjes

Als die hark toch teveel lonkt, is er een uitkomst. "Je grasveld kan je aanharken. Gras verstikt snel, en dan heb je in het voorjaar gele plekken. Gooi de bladeren dan niet in de groene bak, maar veeg ze alleen van het grasveld af. Verder is het netjes maken van de tuin voor de natuur helemaal niet goed. Minder netjes zijn, dus."