Iedereen wil een dorpskroeg in Eemnes, maar waarom duurt het dan zo lang?

Dat blijkt duidelijk tijdens Gooise Hangijzers, de maandelijkse talkshow van NH Media en NH Gooi. In Studio Mediaplein praten inwoners Johan Wiggerts en Kees Rigter met wethouder Theo Reijn en D66-raadslid Pascal Defferding over de vurige wens van het dorp om een nieuwe dorpskroeg te beginnen. Voor Eemnes is het vooral belangrijk dat er weer een gezellige ontmoetingsplaats komt voor jong en oud.

Legendarisch

"Als je vrijdagmiddag uit je werk kwam, zeker bij mooi weer, dan stopte je bij Staal. Daar zaten altijd bekenden. Koningsdag, Sinterklaas: het was legendarisch. Iedereen kon daar naar binnen en iedereen was welkom. Echt voor jong en oud. Nu heb ik kinderen en die ga ik echt niet naar Hilversum sturen. In Eemnes is er sociale controle. Dat zie ik in Hilversum niet gebeuren", aldus Rigter.

In 2019 gingen na 103 jaar de deuren van Staal aan de Wakkerendijk dicht. Na de bekendmaking in mei van dat jaar zaten Wiggerts en Rigter al snel aan tafel bij burgemeester Van Benthem en Reijn om naar een alternatief te kijken. Maar vijf jaar later lijkt er weinig gebeurd te zijn, ondanks diverse onderzoeken en initiatieven van onder meer Wiggerts.

