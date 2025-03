Dijk en Waard stelt 9 vuurwerkvrije zones in: "Houd rekening met dieren en kwetsbaren"

Het vervangen van kapotte afvalbakken en ander straatmeubilair kostte de gemeente vorig jaar 67.000 euro. Om de schade te beperken zijn er dit jaar meer afvalbakken tijdelijk weggehaald en afgesloten.

'Overlast en bezit melden'

Het kopen, afsteken of in bezit hebben van illegaal vuurwerk is in alle gevallen strafbaar. Aan inwoners wordt gevraagd overlast en vuurwerkbezit te melden, zodat politie en handhaving gericht kunnen optreden. Ook helpt deze informatie de gemeente om overlastlocaties beter in kaart te brengen.

Burgemeester Poorter hoopt dat de maatregel bijdraagt aan de discussie thuis: "Niemand wil overlast en iedereen ergert zich aan vernielingen. De oproep om rekening met elkaar te houden is niet alleen een oproep van gemeenteraad en van college, maar van heel veel Dijk en Waarders."