Droog, zonnig en koud, we krijgen een mooi winterweekend

Het blijft vandaag zonnig en droog, aldus NH-weerman Jan Visser. Het is wel fris: op dit moment liggen de temperaturen nog rond het vriespunt, maar later in de ochtend warmt het langzaam op. Vanmiddag wordt het maximaal 6 graden en de zon is flink aanwezig. Verder staat er weinig wind.

Rustig weekend

Dat blijft in het weekend zo. Zaterdag is er misschien wat meer bewolking te zien, maar er is ook geregeld ruimte voor de zon. ’s Nachts daalt de temperatuur tot rond het vriespunt, en overdag wordt het 5 tot 6 graden. Zondag verloopt vergelijkbaar, al stijgt de temperatuur iets verder.

Maandag verandert het weerbeeld: de kans op regen neemt toe. Het wordt wel beduidend zachter met temperaturen van 11 tot 12 graden.