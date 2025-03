Christiaan zet zijn liefde voor Texel om in muziek: Texelodes

De stukken zijn een mix van klassiek, minimal, jazz en filmmuziek. Christiaans specialiteit is ook het schrijven van filmmuziek. In 2014 schreef hij de soundtrack van de film Helium, die ook op Texel speelt. Hij won er een Gouden Kalf voor. Een van zijn helden is Rogier van Otterloo, de componist die beroemd werd met zijn muziek voor Turks Fruit en Soldaat van Oranje. "Hij schreef prachtige muziek die geïnspireerd was door klassieke muziek, maar ook door jazz. Dat spreekt mij heel erg aan."

Vrijdag 29 november is de albumrelease in de Bergsingelkerk in Rotterdam. Zondag 15 december speelt Christiaan met Sterre Konijn in De Bakermat in Arnhem en op zaterdag 8 februari is er een concert in de Soefitempel in Katwijk.