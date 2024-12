Gruwelijke familietragedie: Hoornse Joop (69) werd vermoord door zijn zoon

Zijn zoon was geen lieverdje, zegt de voormalige buurvrouw. Ook Nel was op de hoogte van de drugsproblemen van Joop zijn zoon. "Hij kwam weleens mee met zijn vader. 'Stop toch met die troep!', zeiden we dan. Maar dat lukte niet. En uiteindelijk is dat Joop waarschijnlijk fataal geworden."

Ook op het Westfriese Hof kenden ze vlak na zijn overlijden de uitdagingen die het leven voor Joop in petto had. "Joop zou juist een paar dagen met zijn zoon meegaan, omdat die moest afkicken van zijn drugsverslaving. Blijkbaar is het binnen helemaal verkeerd gegaan."

'Hij kon zijn zoon niet aan'

Marina bladert door fotoboeken van 't Flessie, als ze herinneringen ophaalt. "Hij was er trots op als hij naar zijn dochter in Friesland ging. Daar was hij gek op. De omgang met zijn zoon was moeilijker."

Ook Nel kan moeilijk verkroppen dat Joop is overleden, vooral door de manier waarop. "Hij kon zijn zoon niet aan. Daar was hij veel te goed voor. Het was een lief mannetje, die het kwaad niet in de wereld bracht. Heel sneu, dat je dan zo aan je einde moet komen."