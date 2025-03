112-blog | Verkeersopstopping door vrachtwagen in berm • Tiener aangehouden voor steekpartij in trein

29 november 2024, 12.50 uur

Door een ongeluk met een vrachtwagen was de Provincialeweg bij Hoorn de hele ochtend gedeeltelijk dicht, schrijft mediapartner Streekomroep West-Friesland. Dit zorgde naast veel vertraging ook voor files in de wijk Kersenboogerd. Een bergingsbedrijf is ingezet om de vrachtwagen met aanhanger uit de berm te halen.

Een politiewoordvoerder laat weten dat het ongeluk vanmorgen rond 06.00 uur gebeurde. Door een nog onbekende oorzaak raakte het voertuig rechts naast de weg, en belandde in een berm. Dit vond plaats ter hoogte van het sportcentrum, even voor het spoorviaduct in de richting van bedrijventerrein Hoorn 80.

Het is niet bekend hoe het met de chauffeur gaat.