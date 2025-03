Gemiste kansen kosten AZ uiteindelijk de zege in meeslepend voetbalgevecht

Mayckel Lahdo kreeg twee levensgrote kansen en ook Ruben van Bommel had een doelpunt kunnen maken. Doordat AZ het naliet om verder uit te lopen na de openingstreffer van Sven Mijnans, hield het Galatasaray in de wedstrijd. "Je krijgt niet acht, negen kansen tegen dit soort tegenstanders", zegt Clasie. "Al met al is dit een prima avond voor ons."

Contrast

Door het gelijkspel heeft AZ nu zeven punten na vijf wedstrijden in de Europa League. Alle punten werden behaald in thuisduels en met name tegen Fenerbahçe en bij vlagen tegen Galatasaray maakten de Alkmaarders indruk. "Ik ben daar wel tevreden over", zegt trainer Maarten Martens.

