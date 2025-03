Nog jaren wachten tot lift-ellende bij het GVB écht is opgelost

De redenen, zo legde de technisch directeur van het GVB, Paul Carstens aan de raadsleden uit: veroudering van de liften, lange levertijden van onderdelen, te weinig capaciteit en regelgeving rondom veiligheid. "Als een lift wordt gemaakt, moet deze namelijk ook nog gekeurd worden. Dan moet er een dienst komen en soms kan dat ook nog dagen duren. Dan staat de lift alsnog stil."

93 liften

Uiteindelijk wil het vervoersbedrijf alle liften vervangen, maar dat kan niet van de ene op de andere dag. Carstens: "Volgens mij moeten we meer doen en moeten we het sneller doen. We moeten meer onderdelen op het schap hebben en zorgen dat we mensen beschikbaar hebben. We moeten inderdaad meer in mogelijkheden denken en tegelijkertijd is het geen quick fix. Dat is de realiteit."

Over hoe lang het gaat duren, zegt de directeur: "Jaren. Het gaat jaren duren", maar veel specifieker wordt hij niet. "Het gaat om 93 liften. We gaan het lift voor lift doen en het totale programma hangt ook af van de beschikbaarheid van de verschillende leveranciers." Carstens vertelt daarbij ook dat het GVB niet het enige bedrijf is dat op onderdelen wacht.

Hij wijst er ook nog op dat er vervangend vervoer beschikbaar is voor reizigers die voor een kapotte lift staan. Met een busje kunnen die dan naar een ander station worden gebracht.