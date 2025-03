Aalsmeer is in de ban van de ringslang

Boswachter Jocelyn de Kwant van Stichting Landschap Noord-Holland graaft vandaag mee en kan haar geluk niet op. "Als boswachter ben ik heel blij met vrijwilligers als Jos die zich hier zo voor inzetten."

Ze vindt het bijzonder hoe de ringslang inzichtelijk maakt dat alle natuurgebieden met elkaar in verbinding staan. Het dier kronkelde oorspronkelijk alleen rondom de Amstelveense Poel, maar is nu dus de grens overgestoken.

Uiteindelijk wil de groep de ringslang verleiden om zich via de Westeinderplassen helemaal tot in Leimuiden te verspreiden, maar dat is nog best een opgave. "We hebben in totaal zeventig eieren gevonden, maar in de broeihopen die het verst weg liggen, vonden we nog niks, dus die leggen we volgend jaar opnieuw aan", legt Jos uit.

Lokale kweker Maarten Maarse ziet de ringslang in ieder geval steeds vaker door zijn tuin en over zijn akkers kronkelen. "Tijdens het schoffelen, zie ik hem in de zon liggen", vertelt hij.