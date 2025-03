Ontslag vrijwilliger en opstappen bevelvoerder zorgt voor crisis bij brandweer Loosdrecht

Ook stapte een paar weken geleden een bevelvoerder van de post op vanwege een conflict over een vergoeding. Alles bij elkaar was dit voor de post reden om het vertrouwen in de leiding op te zeggen, waardoor de post enige tijd niet volledig inzetbaar was.

Hierdoor moesten andere brandweerposten te hulp schieten bij meldingen in Loosdrecht. Zo werd er bij een gaslek aan de Oud-Loosdrechtsedijk, slechts een paar minuten van de post in Loosdrecht, voor de zekerheid ook een andere post ingeschakeld.

Bom gebarsten

Het vuur leek even gedoofd, tot er deze week opnieuw een gesprek plaatsvond tussen de Veiligheidsregio en een aantal bevelvoerders van de post. De bom barstte toen een van hen werd medegedeeld dat het korps hem wil ontslaan.

Coördinator Incidentbestrijding Hugo Nederveen, verantwoordelijk voor de post Loosdrecht, wil niet ingaan op de zaak. "De kwestie ligt gevoelig en ik wil er om iedereen te beschermen niet op ingaan", zegt hij. Volgens hem is de aanleiding van de onderlinge spanningen niet alleen de discussie over het rijden op reanimaties, maar spelen ook andere zaken een rol. Verder verwijst hij naar de Veiligheidsregio.

Die wil inhoudelijk niet reageren, omdat het een interne kwestie is en de leiding in gesprek is met de post. Dat laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. Alle Loosdrechtse brandweervrijwilligers zijn geïnstrueerd om niet meer met de media te praten.

Crisisberaad

Dinsdagavond zijn de Loosdrechtse brandweervrijwilligers na het nieuws over het ontslag samengekomen. Ook de leiding van de Veiligheidsregio was daar later bij aanwezig. Volgende week zou er opnieuw een gesprek met de post gepland staan.

Burgemeester Mark Verheijen van Wijdemeren probeert als bemiddelaar de hoog opgelopen gemoederen bij de brandweervrijwilligers en de veiligheidsregio te sussen. Volgende week komen alle burgemeesters in het Gooi bijeen om met de Veiligheidsregio onder andere over deze situatie te praten. De burgemeester wil niet reageren, maar laat via een woordvoerder van de gemeente weten dat de inzetbaarheid van de brandweer intussen wel geborgd is.