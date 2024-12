Bas probeert Helderse jongeren al 25 jaar te behoeden voor het slechte pad

Bas werkt al bijna 25 jaar als jongerenwerker in de stad. In al die jaren zijn veel dingen hetzelfde gebleven. "Jongeren blijven wel jongeren, met hun onzekerheden en hun ruzies over jongens of meiden waar ze verliefd op zijn. Het enige wat echt is veranderd, is hoe snel ze met elkaar communiceren, via bijvoorbeeld Snapchat."

Hij legt uit dat onderlinge akkefietjes door social media veel groter worden gemaakt. "Dingen escaleren sneller. Dan zetten ze bijvoorbeeld een bericht op Snapchat dat er over vijf minuten een gevecht is. Dat wordt dan gelijk door een grote groep gezien. Dan moeten ze het ook waarmaken, want dan willen ze stoer zijn. Vroeger kon dat gewoon een week sudderen en nu moet het meteen gebeuren."

Bas en zijn team proberen daarom ook voorlichting te geven over het gebruik van social media. "We willen dat ze daar goed mee leren omgaan. Want als ze zo'n bericht niet plaatsen, gebeurt zo'n gevecht ook niet."