Schooldeuren blijven tijdelijk dicht na storm Conall: "De dakplaten vlogen in het rond"

Voor de leerlingen was het een kleine tegenvaller dat de school al zo snel weer open mocht. "In de mail stond dat misschien alle lessen zouden vervallen", zegt een teleurgestelde scholiere.

Stormachtige indruk

Voor het Lyceum aan Zee is de schade fors. "Vierhonderd vierkante meter aan dak zal hersteld moeten worden", zegt Hans. "Dat is jammer. Je wil als school graag een stormachtige indruk maken op de omgeving, maar deze hadden we dan weer niet in gedachten."