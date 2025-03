'Criminele' Vennepse sponsor door ADO Den Haag van de website verwijderd

Wanneer NH bij ADO Den Haag informeert naar de relatie met NL Express en Kan, benadrukt de woordvoerder dat NL Express 'al geruime tijd geen sponsor meer is van onze club'. De club was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de rechtszaak tegen K. en consorten. Wel is besloten het nieuwsbericht over de beklonken deal offline te halen (zie webadres).

K. wond er in de video van ADO TV geen doekjes om: NL Express vond een deal met ADO Den Haag vooral interessant vanwege de Chinese eigenaar Wang Hui, die de club van 2015 tot 2021 in handen had. "We steunen graag onze eigen mensen", aldus K. in een video over de deal die (opvallend genoeg) nog wel online staat.

