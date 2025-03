Zaanse asielboot verwelkomt druppelsgewijs eerste vluchtelingen

"Gisteren zijn twintig mensen uit de Jaarbeurs in Utrecht opgevangen, vandaag arriveren er twintig uit de Expo in Assen, en morgen verwachten we opnieuw twintig mensen," vertelt Ronald Smallenburg, woordvoerder van het COA. "In de komende weken zal het aantal verder toenemen met asielzoekers uit verschillende opvanglocaties verspreid over het land."

Uitstel

De opening van de opvang op de asielboot heeft langer geduurd dan verwacht, omdat de stroomvoorziening en brandveiligheid niet op orde waren. "Het is een enorm complex project, en achteraf gezien hebben we dat misschien iets te optimistisch ingeschat, mede door de hoge druk," verklaart woordvoerder Ronald Smallenburg.

Hij benadrukt dat iedereen die betrokken is bij het project zijn uiterste best heeft gedaan om alles zo snel mogelijk te regelen. Toch is de tweede boot nog niet klaar om mensen op te vangen. De verwachting is dat deze over vijf weken gereed zal zijn.

Niet genoeg

Hoewel de nieuwe opvang straks ruimte biedt aan duizend mensen, blijft de capaciteit ontoereikend. "Het brengt verlichting in het hele land, maar is het voldoende? Nee", aldus Smallenburg. "We werken nog steeds aan structurele opvanglocaties, want we moeten af van de opvang in hotels en noodvoorzieningen." De schepen aan de Gerrit Bolkade in Zaandam mogen daar tot vijf jaar blijven liggen.