Wijk aan Zee dreigt 'forenzendorp' te worden, inwoners hameren op zelfbewoningsplicht

Toch geen reddende engel

Ontwikkelaar Elfi werd aanvankelijk gezien als de redende engel die zulke verloederde panden in het dorp zou opkopen en nieuw leven zou inblazen. Nu deze plannen zijn afgeblazen, zet de Dorpsraad zich opnieuw in om aandacht te vragen voor de toekomst van het dorp. Het dorpsgevoel - dit is ons dorp, wij dragen de verantwoordelijkheid- vormt hierbij de motor. "Als we nu niets ondernemen, is ons dorp over vijf tot tien jaar volledig verpauperd", waarschuwt Scholten.

Dellevoet vult aan: "We willen voorkomen dat dit een forenzendorp wordt, waar steeds meer mensen tijdelijk wonen en de binding met het dorp verloren gaat. Als we onze voorzieningen zoals de school, horeca, dorpshuis, sporthal en het verenigingsleven in stand willen houden, hebben we meer vaste bewoners nodig dan nu."