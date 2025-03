Windmeter van Martien schoot naar windkracht 13: "Dat is orkaankracht"

De kern van de storm trok volgens stormchaser Wouter van Bernebeek rechts over de Waddeneilanden, waardoor het op Texel enorm hard waaide, en een klein stukje verderop veel rustiger was. Dat heeft Martien ook gemerkt, die vol ongeloof naar zijn windmeter keek. "Hij schoot echt richting windkracht 13. Dat is echt orkaankracht. Dan heb je het zomaar over windstoten van 136 kilometer per uur", vertelt hij.

Dat heeft hij naar eigen zeggen in de laatste 20 jaar niet meegemaakt. Het huis, dat hij zelf heeft gebouwd, staat nog fier overeind. Erg veel zorgen heeft hij zich niet gemaakt. "Ben je gek, we pakken altijd de volle wind dus ik ben wel wat gewend."

De storm bereikte tussen 19.00 uur en 20.00 uur haar hoogtepunt, en trok toen redelijk snel weer weg. Dat merkte Martien ook: "Het was echt heel kort heel hevig. We hebben alles goed vastgebonden, dus niks vloog weg. Inmiddels is het weer rustig, hoor. De meter staat op windkracht 3 op het moment."

Veel schade

Dat Texel het zwaar te voortduren heeft gehad, blijkt wel uit de schade. De storm heeft voor veel omgewaaide bomen en schuttingen gezorgd, en ook waaide er een deel van het dak van het garagebedrijf ATTS af in Oudeschild. Buurtbewoners sloegen de handen ineen en besloten de boel op te ruimen.