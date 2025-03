Meerdere doorstarts op Schiphol door Conall: 'Veel last van wind of niet stabiel genoeg'

Zo'n 120 vluchten, waarvan 57 retourvluchten van KLM, werden gisteren geannuleerd. Bij de meesten zullen de weersomstandigheden een rol hebben gespeeld, maar er kunnen ook andere factoren zijn geweest, laat een woordvoerder van de luchthaven weten. Bijvoorbeeld gebrek aan materieel, personeel of weersomstandigheden op de plek van bestemming

Tussen ongeveer 18.30 uur en 22 uur kon alleen de Buitenveldertbaan worden ingezet voor zowel starts als landingen.

Zijwind

NH was gisteren op Schiphol toen de storm losbarstte. De wind stond grotendeels 'in de baan', wat gunstig is voor piloten, omdat het eenvoudiger is om recht tegen de wind in te landen. Bij sterke zijwind wordt het aanzienlijk lastiger om een toestel recht op de baan te krijgen.

Andere banen konden op dat moment niet worden gebruikt vanwege de te sterke zijwind. Bij stormachtige omstandigheden wordt de keuze voor de start-en-landingsbaan vooral bepaald door de windrichting. Vliegtuigen stijgen en landen bij voorkeur tegen de wind in om maximale controle te behouden.