Waarom koningin Wilhelmina vroeger rondvoer op de pakjesboot van Sinterklaas

De medewerkers op het schip deden belangrijk werk en stonden daarom in hoog aanzien. Het interieur was piekfijn in orde. "Als hydrograaf was je een heer. Je hoorde bij 'the boys'", lacht Ray. "Het interieur van de boot was mooi ingericht. Maar het was geen boot om anderen mee te imponeren."

Een koninklijke boot

Daarom koos koningin Wilhelmina waarschijnlijk voor de Hydrograaf als vervoermiddel. Als bezoeken over het water praktischer waren dan met de trein of koets. "Denk aan plaatsen in Zeeland, zoals Brielle. Heel af en toe overnachtte ze ook op de boot. Maar meestal waren het eendaagse bezoeken", aldus Ray. Vertrekpunt was meestal de marinehaven in Hellevoetsluis.

En dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. De koninklijke familie wijkt uit naar het buitenland. De Hydrograaf ook. Eerst naar de haven van Holyhead in Wales. Daar dient het als clubhuis voor gevluchte Nederlandse schippers. Later vaart de boot naar Harwich. Om de geallieerden te helpen bij het verdedigen van de haven van Antwerpen.

