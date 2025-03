Poes Aag belandt in papiercontainer: "Bewust erin geslingerd"

Omdat Aag is gechipt, kunnen ze eigenaren Arjen en Carly, die in de buurt van de bibliotheek wonen, snel opsporen. "We waren stomverbaasd toen de dierenambulance met onze Aag voor de deur stond. Vooral mijn vrouw was erg van streek. Gelukkig heeft HVC zo snel een reddingsactie op touw gezet", reageert Arjen.

Met de poes gaat het inmiddels weer goed. "Ze ligt lekker opgekruld bij de kachel", vertelt Arjen. Maar ze is de afgelopen dagen wel van slag geweest. "De dag erna kwam ze met etenstijd niet opdagen. Toen dachten we wel van: potverdorie, ze is toch niet weer gesnatcht? Toen ben ik rondjes door de wijk gaan lopen om haar te zoeken. Na een aantal rondjes en het roepen van haar naam, kwam ze gelukkig aangerend en is ze me naar huis gevolgd."

Steiger voor camera

Aangifte heeft het stel niet gedaan. "Dat is in dit geval moeilijk", stelt Arjen. "Het gaat om een papiercontainer, waar nou net geen pasjessysteem op zit." Wel is handhaving ingelicht, laat HVC weten. "Onze monteur heeft met Handhaving gebeld om na te gaan of er camerabeelden waren van het voorval. Helaas stond er een steiger voor het beeld die het zicht op de container belemmerde. We hopen dat het goed gaat met poes Aag!"

Om de dader te vinden, hoopt Arjen in een oproep via Facebook tips te krijgen of getuigen te vinden. Hij hoopt dat mensen die iets hebben gehoord of gezien zich willen melden. "Misschien hebben mensen een vergelijkbare ervaring gehad? Alle informatie is welkom."