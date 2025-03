Indian Summer stopt: kosten nekken muziekfestival

"We hebben besloten een pauze in te lassen", laat organisator Friendly Fire weten. "Door de aanhoudende kostenstijgingen kunnen we Indian Summer helaas niet langer in de huidige vorm voortzetten. We willen niet nóg hogere ticket- en horecaprijzen vragen. We houden hoop dat we het in de toekomst nieuw leven in kunnen blazen."

Anouk, Underworld en UB40

De eerste editie van het grootste openluchtfestival boven het Noordzeekanaal vond plaats in 2001. Eerst kleinschalig, later werd het een meerdaags evenement. Grote Nederlandse namen als de Golden Earring, Anouk, De Jeugd van Tegenwoordig, Kensington en Son Mieux traden er op.

Maar ook buitenlandse artiesten wisten de Langedijker klei te vinden. Zo werden Lily Allen, Underworld, UB40 en The Prodigy geboekt.

In 2019 werd het festival ingekort naar een dag. Op de editie van juni 2024 kwamen 15.000 bezoekers af en hier vierden Acda en de Munnik hun comeback. Deze editie is dus voorlopig de laatste geweest.