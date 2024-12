Vijf tips om de kans op dementie te verkleinen

Het programma heeft elke week een spreker die inhoudelijk over een thema vertelt. "We proberen bijvoorbeeld ook altijd een arts aan te laten haken die dan kan vertellen over hoe je gezondheid verandert als je ouder wordt", vertelt Nanda Leeuw van Stichting Netwerk, die vanaf het begin betrokken is bij het project.

Hoewel mensen (vaak tussen de 65 en 90 jaar) aanvankelijk wat aarzelend zijn, verandert die houding gaandeweg het programma. Leeuw: "Ze zijn eerst onzeker, maar groeien in het proces. Ze leren elkaar kennen. Dat vinden ze fijn en de thema's spreken ze ook aan."

"En om een voorbeeld te geven", zegt Pedro Koning van Team Sport van de gemeente Hoorn, "in de eerste fase werd het programma gratis aangeboden door de gemeente. Maar de deelnemers waren zo enthousiast dat ze na afloop zeiden dat ze er ook voor wilden betalen."

Hulpprogramma weet doelgroep beter te bereiken

'Herontdek je Brein' zet zich, naast het bevorderen van een betere fysieke gezondheid (zo wordt ook aandacht gegeven aan valpreventie), ook in om mensen mentaal fit te houden. Het wordt nu twee keer per jaar aangeboden in de gemeente. Er loopt op dit moment in Zwaag een programma en half januari begint een nieuwe groep in Hoorn.

"Het lukt ons nu beter om de doelgroep te bereiken", zegt Leeuw. "En verder proberen we ook altijd twee sessies vooraf niet in te vullen, om daarin aandacht te geven aan thema's waar de deelnemers zelf mee komen. Eerder was dat bijvoorbeeld voeding en slaap."