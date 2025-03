Hoe twee West-Friese pleeggezinnen de Haagse politiek opschudden

De West-Friese pleegouders Patrick en Tjitske en Lia en Rob waren duizenden euro's kwijt aan kinderopvangkosten. Terwijl pleeggezinnen volgens de wet eigenlijk niet hoeven op te draaien voor de opvoeding en verzorging.

"Wij werden vorig jaar kerst geconfronteerd met een rekening van duizenden euro's van de kinderopvang. Daardoor moesten we wel dingen skippen om het te kunnen betalen", vertelden Patrick en Tjitske daar eerder over.

Ze spanden daarop een rechtszaak aan tegen zorgaanbieder Parlan. De rechter gaf de pleegouders gelijk, en stelde dat de zorgaanbieder de kosten moet vergoeden. De uitspraak is er één met landelijk grote consequenties. Het gaat mogelijk om een kostenpost van 17 miljoen euro per jaar.

Politieke agenda

Daardoor is het onderwerp nu opnieuw op de landelijke politieke agenda gekomen. In 2023 werd er al een motie van Fractie Den Haan, GroenLinks, PvdA en de SGP aangenomen om in overleg te gaan met zorgaanbieders en gemeenten.

Tot een oplossing is het nog niet gekomen. Voor Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks-PvdA is het reden genoeg om er Kamervragen over te stellen aan verantwoordelijk staatssecretaris Vincent Karremans (VVD).

De pleegouders hebben bij de rechter duidelijk gemaakt dat de huidige handelwijze geen stand kan houden: "Wij verlenen 24/7 zorg met liefde en doen het niet voor het geld. Maar je wil niet dat je er elke maand veel op moet toeleggen", aldus Lia. "Wij hebben deze stap gezet voor de grote groep en alle pleegkinderen."

Westerveld: "Ik heb er de afgelopen jaren vaker een punt van gemaakt. Kosten mogen geen belemmering zijn om pleegouder te worden. Terwijl het over het algemeen de beste manier van opvang, en ook goedkoper. Ieder jaar stoppen net zoveel pleegouders dan dat erbij komen. Dan lijkt mij het volstrekt helder dat hier wat aan gedaan wordt."

Ze wordt daarin gesteund door onder meer Faith Bruynining van coalitiepartij NSC. "De uitspraak is een belangrijke ontwikkeling. Ik waardeer het dat deze ouders de zaak hebben aangekaart. Niet voor hu eigen gewin, maar voor het welzijn pleegkinderen. Dat verdient ons diepste respect."