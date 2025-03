Storm Conall zorgt voor ravage op Texel, buren helpen elkaar puinruimen

Een geluk is dat er in de loods geen kostbare spullen lagen. Een auto die voor het pand stond werd wél vernield. De autoramen lagen eruit. "Dit is een auto van een klant, maar gelukkig al afgeschreven."

Buurman Cor Vonk aanschouwt de opruimwerkzaamheden. "Ja, ik heb vannacht nog geholpen", zegt de oud-kottervisser. "De weg lag bezaaid met rommel. Met een grote shovel hebben we alles aan de kant geschoven. Want er kon geen auto meer langs."

Hij laat een foto zien van de schuur waar in de nok een zware balk doorheen is gegaan. Daaruit blijkt dat de storm gisteravond veel kracht had. Op het eiland werd tussen 19.00 en 20.00 uur windkracht 10 gemeten. Vonk had zelf geen schade. "Ik moet zo nog wel wat rommel opruimen, want de container was omgewaaid", zegt hij nuchter.

Zo vlogen de dakplaten gisteravond over de weg (tekst gaat verder onder de video):