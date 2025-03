Terugblik van uur tot uur: zo raasde herfststorm Conall over onze provincie

09.00 tot 11.00 uur

In de ochtend worden de eerste maatregelen getroffen: KLM schrapt tientallen Europese vluchten op Schiphol, het KNMI kondigt code oranje af en gemeente Den Helder besluit het gebied rondom vuurtoren de Lange Jaap uit voorzorg af te sluiten.

11.00 tot 16.00 uur

Stilte voor de storm. Sommige marktkoopmensen op de Dappermarkt in Amsterdam laten het afweten, anderen pakken eerder in. In de haven van Volendam is er nog geen vuiltje aan de lucht.

16.00 tot 17.00 uur

De wind neemt steeds verder in kracht toe. De avondspits barst los en op de Schagerweg in Schagen waait de eerste boom om. Op Texel begint het al aardig te spoken: de wind trekt snel aan en een enkeling laat nog even snel de hond uit.