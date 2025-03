De Peperstraat gaat volgend jaar toch écht op de schop, ook restaurant van Hu verdwijnt

Dat veel mensen net als Hu moegestreden zijn, blijkt bij de informatiebijeenkomst gisteravond. Er staan borden die de stappen van het project nog een keer uitleggen. Het is erg rustig als er twee buurtbewoners aanwaaien. Het zijn bewoners die de komende jaren nog niet weg hoeven. Ze weten ondertussen al vijf jaar dat als hun deel gesloopt gaat worden, ze wel moeten verhuizen.

Bewoners willen duidelijkheid over nieuwe woning

Een van de aanwezige bewoners heeft nog niet zolang geleden een kind gekregen. Het appartement waar hij nu woont is tochtig en met de sloop in het vooruitzicht wordt daar al een langere tijd niets meer aan gedaan. Hij wil graag zo snel mogelijk weg, maar wacht tot hij in aanmerking komt voor een voorrangsregeling.

Het kersverse gezin zal nog even geduld moeten hebben. Ze komen pas in aanmerking voor een eventuele voorrangsregeling twee jaar voor de start van de tweede fase van het project. Naar verwachting is dit in 2027.