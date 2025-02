AZ wil doorpakken in Europa League: "Stad is klaar voor mooie avond"

Kees Smit nam toen zijn ploeg bij de hand. Of hij zal starten, laat Martens in het midden. Bij AZ keert Kristijan Belic weer terug in de wedstrijdselectie. Ook Ruben van Bommel, Bruno Martins Indi en Jordy Clasie kunnen weer minuten maken bij de Alkmaarders.

Jeroen Zoet

Opnieuw staat Jeroen Zoet onder de lat bij AZ. De 33-jarige doelman vervangt de geblesseerde Rome-Jayden Owusu-Oduro. De laatste Europese wedstrijd speelde Zoet vijf jaar geleden met PSV tegen LASK Linz. In de tussentijd speelde hij in Italië bij La Spezia. "Ik weet wat ik nog steeds kan en mijn antwoord is nog steeds 'ja'", zegt Zoet op de vraag of hij beter geworden is.

