Hoe zit het nou met het azc in Santpoort-Zuid? Vier vragen en antwoorden

2. Maar het azc zou toch niet meer in Santpoort-Zuid komen te staan?

De gemeenteraad heeft ook andere locaties overwogen, zoals het recreatiegebied Spaarnwoude naast Action Planet. Het Recreatieschap Spaarnwoude, verantwoordelijk voor dat gebied, was daar echter tegen. Als alternatief stelde het een stuk land naast vakantiepark Europarcs voor.

Dat plan ging uiteindelijk ook niet door. Vlak voor de gemeenteraadsvergadering van vorige week trok het Recreatieschap het voorstel in. Hierdoor lijken de locaties in Santpoort-Zuid opnieuw de grootste kanshebbers.

Dit tot tevredenheid van Het Andere Geluid van Santpoort-Zuid. Volgens hen draagt een locatie naast de woonkern bij aan een betere en snellere integratie, zo schreven zij deze week in een brief aan de gemeente.

3. Welke bezwaren hebben de andere Santpoorters?

De klankbordgroep vindt Handgraaf en De Elta geen geschikte locaties voor een azc, ondanks dat deze uit een gemeentelijk locatie-onderzoek als meest geschikt naar voren kwamen. Volgens hen schort er veel aan het onderzoek en pleiten zij voor een hernieuwde blik op de buitengebieden van Velsen, voordat deze plekken serieus in beeld komen.

Ook SSSZ is kritisch op het onderzoek en waarschuwt dat de gemeente hiermee zichzelf in de problemen kan brengen. De Elta en Handgraaf liggen in Beschermd Provinciaal Landschap (BPL), waar alleen gebouwd mag worden als er geen alternatieven zijn. Dit zou volgens SSSZ niet afdoende zijn aangetoond.

Als de gemeente toch vol inzet op deze locaties, is de kans groot dat de provincie de plannen blokkeert, waarschuwt SSSZ. "En dan staat u met lege handen," schreven zij in een brief aan de gemeenteraad.

4. Hoe nu verder?

De gemeenteraad van Velsen beslist vanavond of het azc definitief in Santpoort moet komen, of dat de meer landelijke gebieden, zoals Spaarnwoude eerst nog eens goed bekeken moeten worden.