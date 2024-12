Sloop dreigt, maar Willem blijft anti-kraak wonen in zijn 'sluishuisje'

De sluishuizen zien er op het eerste oog niet vervallen uit. Toch wil Rijkswaterstaat van de huizen af, door middel van zogenoemd uitsterfbeleid. En in 2013 bepaalde de gemeente Velsen dat er geen woonbestemming meer geldt op Sluiseiland. Dat betekent dat de woningen uiteindelijk gesloopt gaan worden.



Dit alles tot grote onvrede van veel van Willems buren, die protestposters op de ramen hebben geplakt met de teksten als: "Slopen is bezopen". Ze vinden het onzin dat er op zich goede huizen gesloopt worden, terwijl er een groot woningtekort is.

Blijven, ondanks de sloopplannen

Toch kan Willem met een beetje geluk in zijn 'sluispaleisje' blijven wonen, ondanks de sloopplannen. Het uitsterfbeleid werkt namelijk zo: Willems buren met een huurcontract mogen zo lang in hun huis blijven wonen als ze willen.

Als iemand vertrekt, komt er een 'oppasser' in dat huis zoals Willem, via een anti-kraakorganisaties. Dat is nu in 5 van de 24 huizen het geval. Uiteindelijk, als de laatste huurder vertrekt uit één van de vier huizenrijen, moeten de oppassers vertrekken en krijgen die sluishuisjes huizen de sloopkogel. Dat is al bij één rij van drie huizen al gebeurd.

Maar in Willems rijtje wonen nog genoeg huurders van rond de pensioenleeftijd: die kunnen er met een beetje geluk nog wel twintig jaar wonen. En Willem en de andere anti-kraak-oppassers dan dus ook.

Stukje bij beetje opgeknapt

Dat zou mooi zijn voor Willem, die hier eigenlijk nooit meer weg wil. "Ik heb hiervoor in mijn leven nog nooit zo lang op één plek gewoond. "Hier voel ik me thuis en heb ik goed contact met de buren."



Binnen moest er wel het een en ander gebeuren toen hij dertien jaar geleden voor het eerst het huis binnenstapte. Toen stond het al twee jaar leeg en zaten overal kieren en gaten. Willem: "De buitenmuren waren binnen vochtig en her en der beschimmeld. In het huis was flink gerookt. In de tuin stond onkruid manshoog tussen de tegels. Het is een wereld van verschil met nu."

Hij legde zelf een parketvloer in visgraatmotief, kitte de kieren en witte de muren. Willem: “Stukje bij beetje heb ik het opgeknapt en mooier gemaakt."

