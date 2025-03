Zien: tegels Hoofddorps zwembad spatten spontaan uit elkaar

De beelden uit Sportcomplex Koning Willem-Alexander (SKWA) zijn door raadslid Paul Meijer (BvNL) gedeeld op sociale media. De lokale partij Forza! heeft het college om opheldering gevraagd. Die laat vandaag weten dat een verkeerd aangelegde vloer de oorzaak is.

Daardoor hechten de tegels niet goed aan de ondervloer. "Er is geen voorziening getroffen tussen de tegels en de cementdekvloer om te voorkomen dat deze nat wordt. Door verzadiging van de cementdekvloer met water is deze gaan werken, met de schades tot gevolg", schrijft de gemeente.

Groot schadebedrag

Wethouder Mariette Sedee laat in een persbericht weten dat de gemeente al langer wist dat de vloer niet goed is aangelegd: "Eerder dit jaar hebben we een specialistisch onderzoek laten uitvoeren, waaruit bleek dat de vloer niet deugdelijk is opgebouwd."

Het gaat om de tegels die langs de zwembaden liggen. De tegels ín de zwembaden zijn anders aangelegd. Het recreatie- en doelgroepenbad zijn de komende maand dicht. Bij de andere baden zijn geen problemen. Die blijven open, waardoor het lesgeven gewoon door kan gaan.

In totaal moet een oppervlakte van 810 m² aan cementvloer en tegels worden vervangen. Het schadebedrag, dat de gemeente inschat op 375.000 euro, wil zij verhalen op de aannemer die de vloer heeft aangelegd.