Waarom zoveel mensen in het noorden van de provincie dementie hebben

Bijna iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die dementie heeft. Niet zo gek, want Noord-Holland Noord telt bijna 14.000 mensen met deze ziekte, zo leert een meting van Alzheimer Nederland en het RIVM. Sterker nog, dat aantal zal de komende 25 jaar verdubbelen tot ruim 25.000. In een gebied waar zo'n 160.000 ouderen wonen, is dat een behoorlijk aantal. Hoe komt dat?

"De grootste risicofactor om dementie te krijgen, is leeftijd. We worden steeds ouder en ook gezonder oud", verklaart Tim Vaessen, klinisch neuropsycholoog in het Spaarne Gasthuis, deze toename. Hij is gespecialiseerd in niet-aangeboren hersenletsel.